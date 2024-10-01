『新品加湿器 ダイニチ HD-RX700A DAINICHI【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 19時 37分に出品され05月07日 19時 37分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※2024/10 価格変更



新品未使用です。

2022年11月末に家族が品番を誤って購入してしまい、開封後に気づいたため出品いたします。



箱、梱包材も購入時のまま揃っています。

なお、発送伝票は箱に直張りです。（一般通販店で購入しても同様）



簡単交換トレイカバーつきの最新機種（RXTシリーズ）を購入しなおしましたが、正直こちらで良かったという感じでした。

1月に1、2回お手入れランプが点灯し、フィルターを1～2時間クエン酸水につけおく必要があります。（RXシリーズもRXTシリーズも必要な手入れ）

その際にトレイの水を捨てたり、若干ついた喫水線の汚れ？ぬめり？（指やスポンジで数回こするだけ）などの手入れをするのですが、殆ど手間にはなりません。

水を捨てる際は、どうしてもトイレカバーとトレイの間に水が入り込むのでカバーを外して拭く必要がありますし。

トレイカバーの恩恵を受けるのは、フィルター手入れの際にトレイ側の手入れをしない方＝喫水線の汚れ？ぬめり？を放置する方だけです。

ちなみにLXシリーズは使い捨てフィルター（別売り）が使用できるので3ヶ月程度フィルターの手入れは不要らしいですが、構造が同じRXTでは1ヶ月に1、2回手入れが必要で汚れが目に見えるレベルでついています。

使い捨てフィルターでも手入れしないのは衛生的に良くないと思います。



カラー...ブラウン

加湿タイプ...ハイブリッド式(温風気化式)

適用畳数...12畳～

タンク容量...5L～7L未満

時間あたりの加湿量...700mL～1000mL未満 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用