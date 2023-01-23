『シルバー アガット agete 腕時計 ダイヤ モアサナイト スワロフスキー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 09分に出品され03月12日 16時 09分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。



アガット（並行輸入品）の時計です。



こちらではシルバーのカラーの出品。

画像4以降のゴールドのカラーもあります。



モアサナイトかのような輝きです。



ベルト裏のデコボコに合わせてサイズ調節可能。

腕の細い人にも最適。



普段使い〜水商売の方まで！



3枚目はダイヤの比較画像で、左側はカルティエパシャダイヤモンドベゼルです。

※アフターダイアではありません。



この機会にいかかですか？





※海外輸入品、並行輸入品につきご理解できる方のみご購入下さい。

国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、品質を求めている方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。



※ノークレーム・ノーリターン、すり替え防止の為、返品、返金は不可とさせて頂きます。必ずご納得の上ご購入お願い致します。



自宅保管により匂いや汚れ、傷がある場合がございます。

神経質な方はご入札をお控えください。



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カラー...銀 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ シルバー アガット agete

腕時計 ダイヤ モアサナイト スワロフスキー