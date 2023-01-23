『ジャーナルスタンダード別注 ロンドントラディション ダッフルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 23時 36分に出品され03月06日 23時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MADE IN ENGLAND

LONDON TRADITION × JOURNAL STANDARD W-NAME DUFFLE COAT ORIGINAL

イギリス製

ロンドントラディション ジャーナルスタンダード 別注 ダッフルコート



ツィードの切り替えパネルデザインやフロントジップに加えて水牛角トグル＆レザーループと定番ながらも少し珍しいディティール、通常はタータンチェックの裏地がほとんどですがオリーブのソリッドを採用したモダンなデザイン



新宿ジャーナルスタンダードにて購入

定価 38000円＋税



コートが増えて来たので出品しました

ダブルネームでオシャレなダッフルです



made in england



肩幅 ー 44

身幅 ー 50

袖丈 ー 61

着丈 ー 69

※ 素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい



COLOR : CHARCOAL GRAY

素材 : WOOL 70% POLYESTER 15% NYLON 10% ACRYLIC 5%



状態良好

即購入可能

#journalstandard

#ジャーナルスタンダード

#londontradition



カラー···グレー

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード別注

ロンドントラディション ダッフルコート