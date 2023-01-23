『Qojelly キャメル フリルデザイン ロング モッズコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 54分に出品され04月26日 05時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 個性的なデザインが気に入り、こちらにてスタイリストさんより購入しましたが、152センチと背の低い私にはこのボリューム感が着こなせず、試着したのみです。中古品である旨ご理解ください。

(1枚目の写真はスタイリストさんの写真です)



全出品者様が海外製品の柔軟剤でホームクリーニングされております。



下記は全出品者様の情報です。

※首元まで上がるフードの一番上ボタンはありません

※表の下辺りに小さなシミがいくつかありますが、大きく目立つ傷や汚れはありません



表地

cotton 100%



裏地

polyester100%



着丈 約75cm

身幅 約47cm



#フリル

#journal standard

#FURFUR

#nestrobe 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ファーファー カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Qojelly

キャメル

フリルデザイン

ロング

モッズコート