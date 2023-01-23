『iron heart アイアンハート リップストップ CPO シャツジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 28分に出品され03月05日 20時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アイアンハートのCPOシャツジャケットです。



登山用品などで使用される撥水性・防風性に優れたリップストップ生地を用いて作られており、丈夫で機能性に優れています。



シャツジャケットでスナップボタン開閉式、両サイドにポケットが配されています。



シャツのようにサラッと羽織って、これ一枚で決まります。



生地に凹凸があり、擦れた部分にはデニム生地同様に当たりが出て、よい経年変化を起こしてきます。



とてもかっこいいですよ。



◇カラー:オリーブグリーン



◇素材:コットン100%



◇サイズ:M 着丈73 肩幅43 身幅54 袖丈64



◇定価:24,200円



◇状態:数回着用の美品です。



この度はかなりの低価から出品させていただきます。

この機会に是非！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ iron

heart

アイアンハート

リップストップ

CPO

シャツジャケット