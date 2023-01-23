『美品⭐︎カナダグース/ブラックレーベル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 02分に出品され04月23日 01時 02分に終了予定です。即決価格は35,100円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース/メイトランド

ブラックレーベル

サイズ:M

カラー:ブラック

購入元:二子玉川高島屋・トゥモローランド

※千駄ヶ谷のカナダグースで購入していない為、専用ハンガーと衣装ケースは付属致しません。



一昨年の年末に購入致しましたが短時間３回程度の着用となります。



タグはサザビーリーグから新たにカナダグースジャパンに変更されている新しいモデルの為、このコンディションの物は現時点では中々出品されていないかと思われます。



背面に一箇所カナダグース特有のアタリが薄らございます。

年始にはかなり値上がりしていた為、お探しになられていた方は如何でしょうか。



所有しているダウンが増えすぎて収納が出来なくなってきた事と、あまり着用する機会がない為、大事に着用して下さる方がいらっしゃれば手放しても良いと思い出品致しました。



サイズ感は当方身長170体重63キロ普通体型ですが、インナーにロンTを着用し丁度良いか少し余裕のある感じでした。



お値打ちかと思いますが高額商品となる為、必ず質問等はご購入前にお願い致します。

購入後のクレームは受け付けておりません。

新品と同じクオリティを求めている方はご遠慮下さい。



梱包は付属の衣装ケースに入れ圧縮して箱に入れ発送致します。



あくまでも自宅にて保管している為、上記の内容にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。



いいねが付いていても数日経過致しましたら出品し直します。



カラー···ブラック



ライン···BLACK LABEL



サイズ···M



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品⭐︎カナダグース/ブラックレーベル