『allureville 定価6万円以上！マルタンガルバックフレアコート⭐︎サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 10時 55分に出品され03月13日 10時 55分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|アルアバイル
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落札価格12350円
167 入札履歴
終了
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