『allureville 定価6万円以上！マルタンガルバックフレアコート⭐︎サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 10時 55分に出品され03月13日 10時 55分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 allureville アルアバイルのトレンチコートです。

人気の定番商品で毎年発売されていますが、なかなかセールにはならないものです！



とてもスタイルがよく見えるデザインです！



3年前に購入し、着用回数はすくないです。

昨シーズンにクリーニングにだし、その後自宅保管中です。

襟元に若干の黄ばみがあります。それほど気にならないかと思いますが、写真よりご確認ください。



ベルトは着脱可能

ポケットも両サイドあり



●サイズ 2

肩幅 約47cm

着丈 約111cm



●素材

綿92% ポリウレタン8%



●定価 68,200円



小さく畳んで発送さるのでシワになると思いますが、ご了承ください。





気になる点は購入前にお気軽に質問してください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルアバイル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ allureville

定価6万円以上！マルタンガルバックフレアコート⭐︎サイズ2