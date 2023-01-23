『ももさま売約済み 帯留め〈Bouquet・花浅葱・フラット〉【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 14分に出品され04月12日 09時 14分に終了予定です。即決価格は62,439円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2100→1600



ハンドメイド商品です❣

ポリマークレイ粘土をオーブンで焼いて

硬化させたものです。



半透明粘土に少しだけブルーをくわえ、

３段階にした花びらのケインを作り

花びらを１つ１つ手でつくり、

それをフラットにして遊びをいれました

抽象的な模様がお好きな方に



夏は涼しげに浴衣や夏着物に

冬は雪のようなお色目として

つかえそうですね。





こちらは筒型の帯留めややロング



単衣、袷、小紋、

花柄、花束



帯留め

横43

縦22



三分紐対応



Laboあゆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ホワイト系/ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ももさま売約済み 帯留め〈Bouquet・花浅葱・フラット〉