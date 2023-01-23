『ももさま売約済み 帯留め〈Bouquet・花浅葱・フラット〉【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 14分に出品され04月12日 09時 14分に終了予定です。即決価格は62,439円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|カラー:
|ホワイト系/ブルー系
着物リメイク♪異素材ワンピース
¥ 8424
【着物と帯 時流】F24281◇正絹 しゃれ袋帯◇紋屋井関 御寮織 美品 全通
¥ 21420
ピンクレース振袖 成人式 9点セット
¥ 52250
薔薇模様羽織からセットアップ
¥ 9360
【着物と帯 時流】F24525◇正絹 袋帯◇蘇州刺繍 美品 ゴールド 引箔
¥ 10400
訪問着＋長襦袢 辻ヶ花 着物 正絹 紫 しつけ糸付き 入学式 卒業式 H2
¥ 16177
袋帯 未仕立て品 六通 西陣織 冬の十勝平野 桜木稔 グリーン系 No.28
¥ 9984
【着物と帯 時流】H55◆正絹 訪問着◆美品 大きいサイズ 裄70丈166
¥ 12900
ぴーちゃんさま売約済み 羽織紐〈Bouquet・山葵藤納戸・盛り〉
¥ 247554
礼装用 草履バッグセット Mサイズ（草履） ゴールド
¥ 12500
着物ー辻ヶ花着物1【辻ヶ花フェア】【美品】【絞り】【霞金彩】【灰緑】【袷】
¥ 9360
みゆさま売約済み 一粒帯留め〈春のミモザ×薄花桜〉
¥ 60050
【着物と帯 時流】K36◆正絹 小紋◆美品 裄ロング 裄68丈164
¥ 9984
正絹手描き友禅作家や万本遊幾付下げ落款、正絹西陣織吉祥文様美しいキモノ掲載
¥ 52900
【超逸品】都喜ヱ門 白大島紬(九マルキ)
¥ 49929
訪問着 フルセット 細やかな刺繍 落款 正絹 付け下げ 着物 F1
¥ 16055
【美品中古】しょうざんウール着物 名古屋帯 2点セット お出かけ 秋冬 おしゃれ
¥ 9750
訪問着 フルセット 正絹 友禅染 枝葉模様 B1-2
¥ 11037
落札価格62439円
304 入札履歴
終了
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