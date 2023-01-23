『エトロ ストール レディース ETRO ショール スカーフ カルカッタ シルク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 13時 33分に出品され04月01日 13時 33分に終了予定です。即決価格は11,627円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シルク100％

カラー...ブルー

柄・デザイン...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エトロ

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