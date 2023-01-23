『Browns BEACH ブラウンズビーチ ビーチクロス ダブルジャケット 36【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 10時 52分に出品され03月29日 10時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド:

Browns BEACH

ブラウンズビーチ



BROWNS BEACH JACKET



◾️商品: ブラウンズビーチ

ビーチクロスジャケット

ビーチクロス

ダブルジャケット



◾️サイズ: 36㌅ S〜M size



◾️カラー···ブラック



◾️素材···ウール



◾️フード···フードなし



◾️コメント: USEDにて出品となります。

エリ元に色褪せがございます。

ご確認の上ご検討の程お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラウンズビーチジャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Browns

BEACH

ブラウンズビーチ ビーチクロス ダブルジャケット 36