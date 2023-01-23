『M カナダグース 5079M Lodge ジャケット ネイビー ロッジ ダウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 07時 37分に出品され04月23日 07時 37分に終了予定です。即決価格は34,868円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M 新品 CANADA GOOSE 5079M Lodge Jacket ネイビー カナダグース ロッジ ジャケット ダウン ブルゾン 紺 パッカブル ライト ロゴ ワッペン



※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。



【サイズ】

[表記] M

[着丈] 約68cm

[身幅] 約56cm

[肩幅] 約47cm

[袖丈] 約70cm



【色柄】

Atlantic Navy アトランティック ネイビー



【素材】

表地/裏地別布：ナイロン

裏地：ポリエステル

袖口：ポリエステル92%/ポリウレタン8%

中わた：ダウン90%/フェザー10%

750 Fill Power Hutterite White Duck Down



【状態】

紙タグ/納品時のビニール袋付きの新品です。



【コメント】

私自身がCANADA GOOSE国内正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

品番：5079M

モデル名：Lodge Jacket

生産国：カナダ

定価：125,400円

㈱サザビーリーグの内タグ付き



暖かく防水性に優れ、コンパクトに収納可能なロッジジャケットは、バックカントリーでのアクティビティや荷物を減らしたい時にぴったりです。

機能性に優れたリップストップナイロンシェルが保護力を高め、体の熱を逃しません。



VERSATILE

0°C / -15°C

体の芯を冷やさず、快適。幅広いニーズに対応



・右内側のジッパー付きポケットに収納可能で、予測不能な天候時に活躍します。トラベルピローとしても使えます

・パワーストレッチR製のカフスがフィット感と快適さを向上

・内側のドローコードでフィット感を調節可能で、体の熱を逃しません

・2wayジッパー下のストームフラップが雨風の侵入を防止。下からジッパーを開けると動きやすく、通気性も向上

・外ポケット3つ：胸ポケット1つ、下部ポケット2つ、すべてのポケットにジッパー付き

・内ポケット2つ：ジッパー付きセキュリティポケット1つ、メッシュ製ドロップインポケット1つ

(Ref.No410TO7R482)



※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。



#cypher商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

カナダグース

5079M

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