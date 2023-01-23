『tight booth real tree camo vest L【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 17時 36分に出品され05月10日 17時 36分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



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リバーシブルで着用出来ます

着用回数1回 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: タイトブースプロダクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tight

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