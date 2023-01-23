『FreshService CORPORATE DOWN JACKET ダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 04時 17分に出品され03月03日 04時 17分に終了予定です。即決価格は19,688円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品詳細■



BRAND；FreshService フレッシュサービス

ITEM ; CORPORATE DOWN JACKET

COLOR ; BEIGE

SIZE；L

商品状態 ; 10/9



架空の配送業者のユニフォームをイメージしたコーポレートダウンジャケット。ボディには耐摩耗性に優れ手触りも滑らかなナイロン66を用いたマイクロリップストップにアップデート。表地には撥水加工、裏面には耐水性と透湿性を兼ねたコーティングを施し、都市生活からライトなアウトドアシーンまで快適に過ごすスペックを装備。FreshServiceらしいボリュームのあるフォルムながら、裾にドローコードを配置しシルエットの調整が可能で、ストレスフリーな軽量さと着脱可能なフードも魅力。





”Fresh Service / フレッシュサービス”

“架空の運送会社”をイメージして食、洋服、日用品などのその趣旨によって異なるテーマで、突如町中に現れるモバイル型コンセプトストアとして始動したディレクター南貴之氏によるプロジェクト。ステーショナリーやカトラリー、タオルなどの日用品から身にまとうユニフォームをイメージした衣服までそれぞれのライフスタイルにアップデートできるアイテムを展開しています。



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DAIWA PIER39 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワンエルディーケーセレクト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FreshService

CORPORATE

DOWN

JACKET

ダウン