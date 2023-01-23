『40s wwⅡ US ARMY military jacket size38【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 14時 12分に出品され03月05日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 US ARMY

Roll Coller

Overcoat

Size 38R



OVERCOATS,

WOOL MELTON O,D

ROLL COLLAR 32 oz.





ダブルブレストに弱い同志の皆さま、

これは刺さりますよね。

アーミー版のピーコートとでも言いましょうか、

ショート丈のオリジナル。

渋過ぎるオリーブドラブ、

ヘビーメルトンのロールカラーオーバーコート。

ロング丈金ボタンのオーバーコートは見かけますが、こっちは全然見かけないと思います。



某古着屋では40000円以上で取引もされており、ネットにも出回ってる数はなんと3点のみ。



40s のusarmyはこれから価値が上がっていくの間違いなしの商品です。

ぜひお早めにゲットしてください。



★size38R



※コチラのアイテムは店頭でも販売しております。

店舗の営業時間内ですと、

行き違いで店頭にてSOLDになる場合が御座います。

一点物の古着です、その際にはご了承下さいませ。



※ 当店のITEMは全て、

メンテナンス済みのUSEDアイテムとなります。

古着に抵抗のある方や、

苦手な方はご購入をお控え下さいませ。



40s US ARMY 米軍 実物 オフィサーコート ダブルブレスト 40R 1945年 ウール Pコート 30s50s フランス軍 イギリス軍 ドイツ軍



【特徴】

このミリタリージャケットは、オリーブグリーンの色合いが特徴で、ダブルブレストデザインがクラシックな印象を与えます。6つのボタンがしっかりとした作りを感じさせ、耐久性にも優れています。

【用途】

このジャケットは、日常のカジュアルスタイルやアウトドアイベントに最適です。ミリタリージャケットの特性を活かし、暖かさとスタイルを両立させています。



- 色: オリーブグリーン

- スタイル: ダブルブレスト

- ボタンの数: 6つ

- サイズ: 38K

- モデル番号: M62



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 40s

wwⅡ

US

ARMY

military

jacket

size38