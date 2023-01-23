『シゲD様専用 YVES SALOMON モッズコート 2way ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 09時 52分に出品され03月30日 09時 52分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▶︎特徴

ブランド名/YVES SALOMON

アイテム名/モッズコート

カラー/ダークネイビー

中綿 キルティング ライナー着脱可

リストウォーマー ラビット

希少サイズ 2way



▶︎状態

経年変化により全体的に若干の色褪せがございますが、古着としての通常使用には問題ない程度です。



▶︎サイズ 表記サイズ46

着丈…約93センチ

肩幅…約46センチ

身幅…約50センチ

袖丈…約70センチ



▶︎素材

リブ編み

アクリル 45%

リヨセル 30%

ウール 25%

フードファー

ホッキョクギツネ 100%

裏地

ポリエステル 100%

中綿

ポリエステル 100%

内側

ラビット100%

生地

綿100%



▶︎購入元

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



▶︎備考

写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。



傷や汚れのないよう丁寧に梱包させて頂きます。また、古着などは送料の関係上、コンパクトに折りたたんで発送させていただく場合がございます。畳みジワにはご容赦願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イヴサロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シゲD様専用 YVES

SALOMON

モッズコート 2way



ネイビー