『◆値下げします◆黒 ウール ピーコート メンズ（希少）MADE IN USA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 52分に出品され03月11日 02時 52分に終了予定です。即決価格は16,458円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして有難うございます。

黒 ウール ピーコート メンズになります。

セレクトショップにて1985年から86年に購入したと思います。

サイズ 40 （LからXLと思います）

MADE IN USA

希少品と思います。





【素材】

高品質なウールを使用しており、保温性に優れています。

寒い季節に最適なアウターです。



【デザイン】

クラシックなピーコートスタイルで、フォーマルにもカジュアルにも合わせやすいデザイン。

装飾的なボタンが特徴的で、スタイルにアクセントを加えます。



【機能性】

フロントには6つのボタンがあり、しっかりとした閉じ具合で風を防ぎます。

ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- スタイル: ピーコート

- ボタンの数: 6

- ボタンのデザイン: 装飾的なデザイン



全体的状態は悪くないと思います。

画像をご確認の上ご検討の程宜しくお願い致します。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ◆値下げします◆黒

ウール

ピーコート

メンズ（希少）MADE

IN

USA