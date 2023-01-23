『BURBERRY バーバリー ヴィンテージ トレンチコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 30分に出品され04月20日 12時 30分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 体格差があるので参考程度ですが、172cm63kgで今風にざっくりと着ていました。

春先はTシャツの上に羽織って袖を捲るだけで様になります。



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BURBERRYのヴィンテージトレンチコートになります。

数年前に都内のヴィンテージトレンチコートに強い古着屋さんで税込11万程で購入しました。

購入してから私は殆ど着用していません。



流石トレンチコートをこの世に産み出したブランドなだけあって作りは間違いないです。

今のBURBERRYと比べてもこの当時の作りは別格です。

これぞマスターピースかと。



ウールのライナーが完備されています。

ウールのライナーは取り外し可能で、秋～春と夏以外は着用可能な持っていると便利な1着です。

ヴィンテージにしては状態も良いです。



サイズ

身幅(脇下で採寸) 63.5cm

着丈(後ろ身頃の付け根から裾までの長さ) 1m24cm







オーラリー

AURALEE

オーベルジュ

AUBERGE

コモリ

comoli

porterclassic

visvim 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

バーバリー

ヴィンテージ

トレンチコート