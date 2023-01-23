『バーバリーブルーレーベル ダッフルコート 全面ノバチェック キャメル 38【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 36分に出品され03月06日 23時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅サイズ



サイズ表記【 38 】



着丈：93cm

身幅：56cm

肩幅：46cm

袖丈：56cm

















✅状態



ヴィンテージ品の為、若干の毛羽立ちや生地が薄くなっている箇所がございます。いずれも目立つものではございません。

その他、目立った傷汚れなくまだまだ気持ちよくご着用いただけます。











✅ブランド



バーバリーブルーレーベル

BURBERRY BLUE LABEL

















✅カラー/デザイン/ポイント



ダッフルコート



ロングコート



キャメル



ブラウン 茶色系



全面ノバチェック



フード



















✅素材





毛 ウール 100％















✅購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場

BtoBオークション













☘️ 商品は全て真贋鑑定済みの正規品です☘️

万が一正規品でなかった場合は返品・返金対応させていただきますので

受取り評価前にご一報ください







⚠️サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します 採寸は平置きです。また、若干の誤差はご了承ください







⚠️取り置き(専用)は対応しておらず先にご購入いただいたお客様優先です





⚠️中古品ですので商品状態を良くご確認の上ご検討お願い致します。

記載の無い細かなダメージ等がある場合もございます。

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#エスセレクト全商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブルーレーベル

ダッフルコート

全面ノバチェック

キャメル

38