『【ザ・ノースフェイス】ヌプシ 700 白 M ダウンジャケット 刺繍ロゴ h【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 16時 51分に出品され03月12日 16時 51分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #2ndChance

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【商品詳細】



・ブランド:ザ・ノースフェイス



・アイテム:ヌプシ



・サイズ:M



・カラー:ホワイト





【コンディション】

多少のシミ、黒ずみあり



サイズ詳細（単位:cm）



・ 着丈 60



・ 身幅 51



・ 肩幅 44



・ 袖丈 62



※素人採寸のため、微妙なずれはご容赦ください。



ペット無し、非喫煙者

注意点



・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。



・着画、お取り置きはお断りさせて頂いてます。





※サイズや微妙な色の違いについては返品・返金しかねますので、購入前に質問にて確認お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ザ・ノースフェイス】ヌプシ 700

白 M

ダウンジャケット 刺繍ロゴ h