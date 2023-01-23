『The North FaceノースフェイスのビレイヤーパーカーSブラック未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 55分に出品され03月31日 07時 55分に終了予定です。即決価格は23,138円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 沢山のオファーありがとうございます^_^

お値下げいたしました！

こちらこれ以上のお値下げは考えておりません。

大変申し訳ございませんが、こちらの価格にてご検討いただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



The North Faceノースフェイスのビレイヤーパーカーです。人気のブラックSサイズ。

試着のみの未使用です。



平置き計測 約になります。

着丈 63

肩幅 46

身幅 56

袖丈 65



タグはとってしまいましたが、試着のみ未使用となります。子供の行事に着用予定でしたが、行事が中止となり着用しないままになっておりました。

とても軽くあたたかく、形も素敵です。



定価、69000円だったと思います。



未使用にはなりますが、何度か試着し自宅保管しておりましたので、細かな事が気にならない方にお譲りできましたら幸いです。





カラー···ブラック

別注

ビームス



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

FaceノースフェイスのビレイヤーパーカーSブラック未使用