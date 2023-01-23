『【新品】GRADE ウール コート アンゴラ混 ブルーフォックスファー 11号【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 22分に出品され03月31日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「GRADE」のウールコートです。

アンゴラ混の柔らかな素材で、ブルーフォックスファーが上品なアクセントになっています。



【ブランド】GRADE

【カテゴリ】毛皮コート

【商品の状態】新品未使用

【サイズ】11号（L相当）

身丈・約88,5cm 身幅・約49cm

肩幅・約41,5cm 袖丈・約60cm

【素材】

表地：毛85%、アンゴラ15%、

裏地：ポリエステル、

ファー：ブルーフォックス

【カラー】グレー系

【その他】ファー取り外し可能

【定価】17,900円

後ろの裾は スリットになってます。



ファーの色味ですが、画像９が実物に近いです。



★他のサイトにも出品しておりますので予告なく削除する場合があります ご了承ください。



よろしくお願いいたします。



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