『バーバリーブラックレーベル キルティングジャケット ノバチェック ホース刺繍【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 12分に出品され03月20日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 バーバリー ブラックレーベル ウール ブルゾン キルティング ノバチェック BURBERRY BLACKLABEL ジャケット コート ホース刺繍 グレー





○サイズ

表記M

肩幅 約48

着丈 約77

袖丈 約58

身幅 約54



※平置きで直線で採寸、多少の誤差はご容赦ください。



○状態

目立った大きな傷などなく、まだまだご着用いただけます！

※あくまで中古品なのでご理解ください。





○購入場所



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 購入場所質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品





【注意事項】

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。



※付属品撮影用のためございません。







【発送】

基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます

※都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

※土日、祝祭日は発送ができない事が御座います。ご了承ください。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。





【掲載画像について】

お使いのパソコンモニターやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解ご了承頂けます様、お願い致します。



【お支払い】

落札後３日以内にお支払い頂ける方のみ、入札をお願い致します。どうしても３日以内にお支払いが出来ない方は事前に質問欄からご相談ください。



【迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。】



お取引きさせて頂く日を心よりお待ちしております！

どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーブラックレーベル

キルティングジャケット

ノバチェック

ホース刺繍