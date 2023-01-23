『高級 バーバリー BURBERRY トレンチコート 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 19分に出品され03月27日 13時 19分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 世界が誇るバーバリーのロングトレンチコート



人気の形で、飽きもなく長く着れます。

インナーの取り外しも可能な為、気温などに合わせ、調整出来ます。



サイズはSで、色はブラック



定価が¥136500 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーロンドン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 高級

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