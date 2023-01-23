『POLYPLOID 20aw LONG COAT C【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 06時 15分に出品され04月10日 06時 15分に終了予定です。即決価格は25,900円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: POLYPLOID ポリプロイド

シーズン: 20aw

商品名: LONG COAT C

品番：11-C-05

定価: 96,800円(税込)



カラー: BLACK MELANGE

サイズ: 1

着丈113/身幅64/裄丈83

素材 : WOOL 100%



5,6,7枚目実物です。



[商品説明]

POLYPLOIDから、ドイツのフォブリックメーカーGEBRUEDER MEHLER社のローデンクロスを使用したロングコートが届きました。防風、撥水、保温性に優れており、生地の表面はバフ加工を施しているのでとても柔らかな手触りも特徴的です。オーセンティックなステンカラーコートのデザインで、肩のラインに自然に添ってくれるワンパネルのラグランスリーブ仕様。たっぷりとボリュームのあるAラインシルエットが特徴的で、幅広いレイヤードに対応してくれます。上質な素材感が着こなしの雰囲気を高めてくれますので、長く付き合えるコートをお求めの方はぜひ取り入れてみては如何でしょうか。



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など好きな方におすすめです。



季節感···春,秋,冬

素材···ウール

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLYPLOID

20aw



LONG

COAT

C