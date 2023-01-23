『Christian DIOR チェスターコート メンズ ビッグシルエット L【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 43分に出品され03月21日 11時 43分に終了予定です。即決価格は22,900円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド、品名

クリスチャンディオール

ウール チェスターコート

腰のベルトをつけていただければトレンチにもなります。ベルトはございません。





♦️素材

ウール 毛100%





♦️状態

USED、中古 古着





♦️サイズ

着丈130

身幅 64

サイズ L





♦️カラー、柄

ブラック



♦️注意点

出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。

多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。

ご理解の上、ご購入をお願い致します。

神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。







#高級ブランド

#メンズ

#かっこいい

#ヴィンテージ

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ウールコート

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ストリート 刺繍 古着 90s 80s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Christian

DIOR

チェスターコート

メンズ ビッグシルエット L