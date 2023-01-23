『ダイキン ストリーマ空気清浄機 新品未使用未開封【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 45分に出品され03月23日 04時 45分に終了予定です。即決価格は73,600円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト

抜群の能力です♪るるる♪♪♪♪

2021年 8月、空調設備会社からの購入です！

空気感がとても心地よくなります

#ダイキン #空気清浄機 #ストリーマ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイキン