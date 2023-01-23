『スワロフスキー SWAROVSKI Octea Lux Chrono ウォッチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 09分に出品され03月11日 19時 09分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は、鑑定済みの本物の商品となります。詳しくは下記注意事項をご参照ください。



詳細：スワロフスキー SWAROVSKI Octea Lux Chrono ウォッチ 5632263

サイズ：レディース

素材：SS/RG(PVD)

フェイス カラー：パープル

ケース サイズ：約 3.9cm(リューズ含まず)

ケース厚：1.0cm

バンド サイズ(内周)：最小14.5cm 最大 約18.5cm(純正バンド・純正尾錠)

バンド 最大幅：約 1.6cm

バンド カラー：パープル(イタリアンカーフレザー)

日差：なし

重量：58g(バンド込み)

駆動：クオーツ

付属品：箱(汚れ)、説明書兼証明書(無記入)

備考：高度な時計製造技術とスワロフスキーの匠の技が融合した「Octea Lux Chrono ウォッチ」。遊び心あふれるパープルカラーのダイヤルに3つのクロノグラフカウンター・クリスタル・スワンロゴがあしらわれた、ポップカラーのモデルです。



■ 状態： 未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー

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