『タトラスレディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 21分に出品され04月20日 01時 21分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス

サイズ １



明るめのグレーっぽいお色味です。こちらで、先日

購入しましたが、サイズ間違えて買ってしまい、着てません。



お写真3枚目、少し色が剥がれてるようにみえます

ほとんど目立ちませんが気になる方は

ご遠慮下さい。

他、汚れやほつれはありません。

お値引き可能です。コメントお待ちしております。

折りたたんでの発送になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラスレディース