『ナイキ エアジョーダン11 レトロ スペースジャム 26.5早い者勝ち‼️【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 15時 10分に出品され05月05日 15時 10分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ エア ジョーダン 11 レトロ "スペースジャム #45" ブラ ック / ホワイト 378037-003



「AIR JORDAN 11」は1995-1996年シーズンに登場しまし た。デザインはティンカー・ハットフィールド氏。ジョーダン 本人から「フォーマルなイメージ」という提案があり、それま でレザーが一般的だったバスケットボールシューズのアッパー にパテントやナイロンメッシュを採用した革新的なモデルで す。ファーストカラーのコンコルド、セカンドカラーのコロン ビア、サードカラーのブルズカラーの3色に加え、オフコート 用にデザインを変更したLOW カットが2色 (ホワイトとブラッ ク)発売されました。



今作は1996年公開の映画"SPACE JAM"の20周年を記念し て、劇中でマイケル・ジョーダンが履いていた「AIR JORDAN 11 RETRO "SPACE JAM #45"」が初復刻。これまでに 2000 年 (136046-041) と 2009年 (378037-003) に復刻されていま すが、今回は当時存在したPEモデルと同じく踵のナンバリン グが「45」になったスペシャル仕様。ボックスは"SPACE JAM"で共演した"Looney Tunes"のイラストが入った特別仕 様となっています。





黒タグは付きません

メインカラー... ブラック



シーン... バスケットボール



三時間しか履いてません。発送する際 洗浄＋除菌して発送致します



即購入可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

エアジョーダン11

レトロ

スペースジャム

26.5早い者勝ち‼️