『wtaps ダブルタップス BLACK WATCH ブラックウォッチ ピーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 43分に出品され03月14日 23時 43分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wtaps ダブルタップス BLACK WATCH ブラックウォッチ になります。



生地はしっかりしており、両袖は中にリブになっている作りになっています。

左袖にワッペンがついており、ボタンが10枚目の画像のようになっており、かなりかっこいいPコートです。



カラーはブラックです。



サイズはSです。

身幅は約50cm

着丈は約67cmです。

素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。



一度しか着用していないため、かなりの美品です。

気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。



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藤原ヒロシ

フラグメント

fragment 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

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