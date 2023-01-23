『THE NORTH FACE マウンテン レインテックス パーカー ゴアテックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 09時 45分に出品され03月31日 09時 45分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 休暇中につき配送が1月4日以降になります。

ご注意下さい。

THE NORTH FACE マウンテン レインテックス パーカー ゴアテックス

軽さと堅牢さの機能が高いバランスで融合した防水透湿ジャケットです。

生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りがよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できます。本体の襟部分に収納できるビルドインフード仕様。

【型番】

NP12135

【定価】

31900円

【サイズ】

サイズはLです。

身幅約60cm。着丈約72cm。袖丈約66cm。

いずれも素人採寸となります。

【カラー】

(MT)マッチャグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテン

レインテックス

パーカー

ゴアテックス