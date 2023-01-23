『美品 カルヴェン 袖ジップ ショールカラー チェスターコート ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 02分に出品され03月10日 03時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ブランド名□

CARVEN | カルヴェン



□商品名□

チェスターコート



□仕様□

裏地あり

袖口ファスナー



□素材□

ウール×ナイロン



□カラー□

紺 ネイビー



□表記サイズ□

サイズ38



□実寸サイズ□

着丈：96㎝

身幅：47㎝

肩幅：41㎝

袖丈：61㎝



※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。



□コンディション□

目立つ傷や汚れは見当たりません。使用感の殆ど感じられない大変綺麗な状態ですので、まだまだ問題なくご使用頂けるお品物です。



※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。



※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み（古物商許可証所持）



ご覧頂きありがとうございます。

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それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A1907 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カルヴェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

カルヴェン

袖ジップ

ショールカラー

チェスターコート

ロングコート