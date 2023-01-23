『美品 カルヴェン 袖ジップ ショールカラー チェスターコート ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 02分に出品され03月10日 03時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|カルヴェン
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落札価格11700円
249 入札履歴
終了
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