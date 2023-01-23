『ブルックスブラザーズ ポロコート キャメル レディースサイズ9AR 未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 05時 52分に出品され05月07日 05時 52分に終了予定です。即決価格は23,500円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】ブルックスブラザーズ

日本産

【表示サイズ】9AR 82-90-156



【実寸サイズ】胸周り:112㎝ 肩幅:45㎝ 裾周り:108㎝ 着丈:107㎝ 袖丈:54㎝ 袖口周り:32㎝



※実寸サイズにつきましては、素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



【カラー】キャメル

【素材】表地:ウール100%

（キャメル50%・ラム50%）

裏地:キュプラ100%



【仕様】裏地:総裏 フロント:ダブル/4釦 袖口:3釦 ポケット:前見頃左1右1 ベント:センターベント（釦付き）



【状態】自身で着用するために購入しストックしていた未使用品です。

※袖丈のみ個人用サイズに修正加工していますのでご了承ください。



【発送方法】らくらくメルカリ便にて発送いたします。



※全ての記載事項をご理解いただき、クレーム及び返品は無しでお願いいたします。

※不明点はご質問ください。



7-2101

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#はゆま 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

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ジャケット・アウター タグ ブルックスブラザーズ ポロコート キャメル レディースサイズ9AR

未使用