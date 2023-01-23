『【1回着用／美品】ダウン コート ピンク ゴルフ スポーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 22時 27分に出品され03月30日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ナイキ】のものです。

今年2月にこちらのサイトで譲っていただきましたが、着る機会がないので綺麗なうちに出品します。

前の持ち主様は1回使用とのこと、当方は試着のみです。

元々スポーツ用なのでとっても暖かいです！

目立った汚れ、ほつれはありません。



ゴルフ場に映えるピンクです✨

普段使いにもオススメです＾＾





サイズ： L

着丈：65㌢

身幅48㌢(平置き)





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#アデダス

#ナイキ

#プーマ

#ルコック





カラー...ピンク

種類...ダウンコート/ジャケット

着丈...ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【1回着用／美品】ダウン

コート

ピンク

ゴルフ

スポーツ