『今期 THE NORTH FACE 65/35 Field Down Coat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 10時 52分に出品され05月03日 10時 52分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今期 65/35 Field Down Coat

THE NORTH FACE PURPLE LABEL



税込 58000円ぐらいです。

中がくすんだ黄色でかわいいです。

素材、サイズは写真で確認してください。



普段7号サイズをきて、普通の厚地のセーター着れます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 今期

THE

NORTH

FACE

65/35

Field

Down

Coat