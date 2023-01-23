『ヴィヴィアン ウエストウッド MAN コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 56分に出品され03月24日 07時 56分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood MAN

アシンメトリー チェック コート



定価90000円ほど



ケープタイプなので、様々な体型に合うと思います



ストール 付き アシンメトリー ケープ コート

スクエアパターンを使用

左側に出るボリューム感がデザインのポイントです

ストール部分の巻き方のアレンジで様々な雰囲気の違いを楽しめます。



一度着用のみ

ペット、喫煙者なし



コートカバーお付けします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィヴィアン

ウエストウッド



MAN

コート