『★新品タグ付き★NANGA インナーダウン Lサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 10分に出品され03月28日 17時 10分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●期間限定価格●



NANGA × M.V.P × BAMBOO SHOOTS が

コラボしたインナーダウンです。



新品タグ付きですが、個人保管という事をご理解いただける方は是非ご検討ください。



すり替え防止のため、商品発送後のキャンセル及び返品はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



気になる点がございましたらお気軽にコメントください。



ナンガ

エムブイピー

バンブーシュート



肩幅···49cm

身幅···56cm

袖丈···63cm

着丈···64cm

※素人採寸のため、若干の誤差はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★新品タグ付き★NANGA

インナーダウン

Lサイズ