『DANTON ダントンインナーダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 22時 46分に出品され03月27日 22時 46分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【グリーン様専用】です。



カラー 黒

size 36



10回程の着用です。

クリーニング済み

中古品、自宅保管にご理解頂ける方、宜しくお願いします。

小さくたたんで発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダントンインナーダウンジャケット