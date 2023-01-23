『Roen/パーカー.スカルスワロフスキーZIP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 10分に出品され03月10日 10時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ表記:S



肩幅43cm

身幅41cm

着丈60cm

袖丈59cm



75047129参考定価約52,920-/着用感あり



カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···ジップアップ

ポケット···あり

季節感···春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロエン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Roen/パーカー.スカルスワロフスキーZIP