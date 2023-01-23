『アークテリクス Beta LT Jacket Mens 黒 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 07分に出品され03月11日 17時 07分に終了予定です。即決価格は18,791円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYXアークテリクス BETA LT JACKET L



【状態】数回着用



【カラー】BLACK



【発送】

折り畳んでの発送となります。

折ジワはご了承ください。

※本製品は海外から直接輸入した商品(並行輸入品)です。神経質な方のご購入はご遠慮いただき、セレクトショップや他の方からご購入をお願い致します。



※多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※綺麗な状態ですが、自宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。



※国内正規代理店などとは仕様が異なる場合があります。国内正規品と同等の商品をお求めの方はご購入お控え下さいませ。

※タグはつきません



【商品説明】

計算されたシンプルなデザインが最大限の汎用性を発揮するベータ LT。山のアクティビティに必須の機能性をしっかり網羅したアイテムです。bluesign® 認証を獲得し、優れた軽量性と耐久性が自慢の3L ゴアテックス生地により、あらゆる種類のアクティビティで、防水性、防風性、透湿性による保護性能を発揮します。ヘルメット対応のストームフード™ が、視界を遮ることなく、抜群のカバー力を実現。アイテムを簡単に出し入れできるハンドポケットはウォータータイト™ ジッパーにより安全な収納が可能です。また、ピットジップがスピーディな通気を実現し、実用的な立体構造による動きやすさも魅力です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス

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