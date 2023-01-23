『COACH コーチ カシミヤマフラーとおまけレザー手袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 18時 27分に出品され04月08日 18時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マフラー 幅 約32㎝

長さ 約180㎝、フリンジ 13㎝

色はパープル（紫）ですが暗めの紫ですので、年齢問わずお使いいただけると思います。

皮の手袋は、出品にあたり検品した所左人差し指に黒い線（画像4枚目）がついておりましたので“おまけ”としてお考え下さい。

海外へ行った時の行き帰りの空港で使っただけですので美品ですが、中古品ですのでご理解いただける方でお願い致します。

お安く出品致しますので、お値引き致しません。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ COACH

コーチ カシミヤマフラーとおまけレザー手袋