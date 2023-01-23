『新品DANTON | ナイロン フードジャケット(BLACK/M)在庫処分価格❗️【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 43分に出品され03月31日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON

DANTON | ナイロン フードジャケット WOMEN

¥19,800税込





✨人気完売品！！

新品未使用タグ付きです。



＜デザイン＞

- ショート丈のフードジャケット

- 胸部分の切替えとステッチが特徴

- 裾とフードはドローコードで調節可能



＜素材＞

- 天然素材のようなナチュラルな風合いがあるスタナーナイロンを使用

- 裏地にコーティングすることで程よいハリ感と防風性、透湿性をプラス



※着用、お取り扱いの際は商品についておりますアテンションタグ、洗濯ネームを必ずご確認ください。

※モデル撮影画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色味と異なって見える場合がございます。商品の色味は商品単体で撮影した詳細画像をご参照ください。



メーカー品番：#DT-A0285 SNY



素材

ナイロン100％

カラー:BLACK

サイズ: M



✅ 即購入大歓迎！



お値下げ交渉は致しかねます。

24時間以内発送、ご了承ください。



厚み等の関係で小さく折りたたんで発送致します、

その際折りたたみしわ等

着くと思いますがご了承ください。^ ^



✅ 不備があった際の返品対応は、

商品到着後二日間以内と

させていただきますのでご了承下さい、

無料で返品(返金)承ります。



アウトドア



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品DANTON

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ナイロン

フードジャケット(BLACK/M)在庫処分価格❗️