『2022型！HAGOOGI 加湿器 大容量12L 次亜塩素酸水対応 UV【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 21時 28分に出品され03月06日 21時 28分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通常17,980円！

送料無料！2022年型 HAGOOGI (ハゴオギ) MUH-BW021-new



2022年12月に購入しました。

ワンシーズン使用して、現在までクローゼットにしまっていました。



【12L大容量・56時間連続加湿】

従来の加湿器の水漏れ、頻繁給水などの欠点を改善し、12Lの大容量タンクは一度満タンにすると最大56時間程連続使用可能。

手間いらずで部屋の湿度を心地よい程度に保つことができます。

加湿器の最大加湿能力は350mL/h。

木造和室で30畳、洋室なら40畳まで使えます。

一人暮らしのアパートはもちろん、家庭のリビングやお寝室・オフィスでもお使いいただけます。



【UV除菌・抗菌素材加工】

UV除菌ライトには強い抑菌機能があり、水中の雑菌の99.99%を瞬間的に取り除くことができます！付属のフィルターは不純物を除去し、清潔な水質を保ちます。

タンクには抗菌素材加工が施されているため雑菌の繁殖を抑制します。

吸い込まれた空気はしっかりと浄化され、空気も清浄になります。

【上部給水式・お手入れ簡単】

上から給水タイプのタンクは持ち上げる際に水が垂れてしまう心配はいりません。蓋を外さずに上から簡単に給水でき、作動中でも水を入れられるためとても便利です！

各部品を取り外せるため、お手入れも簡単で清潔に保てるのもうれしいポイントです。



【4段階霧量調節・断続噴霧モード・知能湿度設定】

4段階霧量調節機能を搭載し、空気状況に応じてミスト量を選択可能。

次亜塩素酸水を使用する際には「1分運転1分停止・1分運転３分停止・1分運転５分停止」の断続噴霧モードが選択でき、次亜塩素酸水の節約と同時に殺菌効果が大幅に向上！

また、環境湿度と温度を検知できる高精度湿度センサーを搭載し、設定された湿度を自動で維持できます。

湿度は45%から95%まで設定でき、設定湿度に達すると製品は自動的に停止します。

パネルから当時の温度や湿度を一目で確認できるのでお好みの湿度を一日中維持し、お家事やお仕事の効率もアップ！



【LEDライト付き・アロマ対応】

ブルーのLEDライトには気持ちをリラックスさせる効果があり、透明なタンクからは柔らかな光が見え夜も安心。

アロマ対応で、お好みのアロマオイルを入れてお使いいただけます。

使用とお手入れはとても簡単です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし