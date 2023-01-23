『メンズ Burton GORE-TEX アンダーミトン Mサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 03時 55分に出品され04月23日 03時 55分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テックが叶える2in1の暖かさ



山での過ごす時間は、あらゆるサポートを必要とします。どんな天候でもライディングをしたいなら、高性能のウィメンズ Burton プロファイル アンダーミトンをお選びください。ジャケットの下に収まるロープロファイルの袖口で、暖かくドライに保つすぐれもの。安心のカバー力で、天候を心配することなく1日中存分にライディングが楽しめます。



¥ 14,850 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バートン