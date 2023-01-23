『ユーロ ヴィンテージ ローデンクロス ローデンウール ローデンコート Salko【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 07分に出品され03月30日 18時 07分に終了予定です。即決価格は12,650円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ローデンコート の最高峰ブランドSALKO（ サルコー ）



マルジェラ がサンプリングした元ネタでもある

希少な ローデンクロス 使用のコートです。



フローティングショルダー や インバーテッドプリーツ が生み出す美しいシルエットは圧倒的な存在感です。





ローデンクロス はアルプス山脈東側の地域“チロル地方”で生まれた素材。天然のラノリンを多く含み、密に織られた素材は毛玉が付きにくく、

防水性、耐水性、透湿性に優れ、シミや汚れに強く、また環境に優しい素材です。

しっかりとしたハリ感としっとりした柔らかさを併せ持ち、着用を繰り返す事で生まれる経年変化も魅力。100年以上の歴史と伝統を持つ"最高級"の生地です。



こちらはローデンクロス の中でも1番象徴的なカラー『ローデングリーン』が美しい。本場のローデンクロス を使用した特別な一着です。







○カラー 仕様

ローデングリーン

オーストリア製

メタルボタン

ウール95% ナイロン5%







○サイズ 平置き寸法/ cm

表記： (XLサイズ相当)

着丈：109

身幅：60

袖丈：66.5

肩幅：52

※若干の誤差はご了承ください。





○状態



使用感の少ない、状態の良いUSED。





※USED、VINTAGE品の特性をご理解頂ける方へオススメしています。





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○プロフご一読お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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