『【美品✨️】LIZLISA ビジューリボンミニ丈Aラインコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 08分に出品され04月03日 15時 08分に終了予定です。即決価格は11,667円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
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落札価格11667円
130 入札履歴
終了
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