『【美品✨️】LIZLISA ビジューリボンミニ丈Aラインコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 08分に出品され04月03日 15時 08分に終了予定です。即決価格は11,667円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LIZLISA のコートで、公式サイトでは完売の商品です！ファーは取り外し可能なので、これからの時期も着用して頂けるアイテムです！



数時間着用しましたが、今後着る予定が無いため

出品致します。



付属品も全て揃っております՞ ̥_ ̫ _ ̥՞♡



【即購入可⭕️】 【多少の値下げ可⭕️⠀】







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#シークレットハニー #ハニーシナモン #アンクルージュ #コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

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ビジューリボンミニ丈Aラインコート