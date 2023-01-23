『hacchi 様専用 エルメス スカーフ ナポレオン カレ ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 06時 25分に出品され04月10日 06時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



サイズ…約87×87



エルメス スカーフ カレ



Napoléon



ナポレオンの生涯を描いたスカーフです。

ナポレオンらしく蜂の紋様がかわり織りされています。



以前リサイクルショップにて購入致しました。

クリーニングタグはついておりませんでした。

付属品はお箱のみです。



目立ったキズ等は見受けられませんが、あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ hacchi

様専用 エルメス スカーフ ナポレオン カレ ネイビー