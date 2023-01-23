『アクセソワドゥマドモアゼル admj【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 00時 22分に出品され04月20日 00時 22分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度使いました。

重さがあり子供と一緒のお出かけには使えそうにないので泣く泣く手放すことにしました。



8万円程で購入しました。



ヌメ革特有のキズや経年具合がいい感じの風合いです。



メイドインジャパンで作りもしっかりしているのでおすすめです。



エルメスのバーキンをカジュアルにしたような定番のデザインで、お色も高級感のあるオレンジブラウンのヌメ革を使用しています。

重厚感のある上質なバッグです。



また、ADMJではなかなかないデザインと素材だったようで、当時店員さんも大絶賛していました。



こちらの珍しいお品ものはなかなか出ないかなと思います。



縦26横28マチ14







大切に使っていただける方宜しくお願いします(*´∇｀*)



※写っているBurberryのスカーフはイメージで写したものになります付属しませんのでご注意くださいませ。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アクセソワドゥマドモアゼル admj