『montbell puffer jacket silver gray【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 22分に出品され03月17日 00時 22分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《フォロー割》



・〜¥4,999：200円引

・〜¥9,999：300円引

・¥10,000〜：500円引



また2点以上のおまとめ買いでさらに500円割引きさせて頂きます。



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モンベル ダウンパーカー



現在ARCTERYX(アークテリクス）を合わせるスタイリングが流行しておりますが、

ロンドンのアーカイブショップではモンベルのジャケットをセレクトしており今後価格が高騰すると思われます。



Y2Kのmiumiu ミュウミュウやOAKLEY オークリー ARCTERYX アークテリクス GAP NIKE ナイキ PRADA SPORT プラダスポーツSTONE ISLAND ストーンアイランド C.P COMPANY シーピーカンパニー ARMANI アルマーニ 等と共にテック系、ゴープコアのアイテムは価格が高騰しております。



【サイズ】L

着丈:65

身幅:55

肩幅:49

袖丈:68



〈コンディション〉B

【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つ汚れや大きなダメージはない。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。





詳しくは画像をご参照ください。

神経質な方はご購入をお控え下さい。





#古着屋EpicYard





90s 90年代 をはじめ、00s 2000年代のトレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ montbell

puffer

jacket

silver

gray