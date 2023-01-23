『リングヂャケット テーラードジャケット ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 07時 23分に出品され05月06日 07時 23分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スーツを着用する機会が増え、ジャケットを着用することがほとんどなくなった為に出品いたします。





日本国内随一のスーツファクトリーとして知られる「RING JACKET」（リング ヂャケット）。





「注文服のような着心地の既製服」を掲げるだけあり、卓越した職人技術、最新機械技術、良質素材へのこだわりは世界屈指。



業界内でも高い評価が集まり、国内有力セレクトショップからの製造委託や別注が後をたちません。



リングヂャケットが誇るオリジナル素材、“New Balloon”。





バルーン素材は、非常に強いクリンプを持つ特殊なウール素材。



カットソー生地と見間違うかのような抜群の膨らみ、崇高性、ソフトさ、そして伸縮性。



しかも、編み物ではなく織物ならではの生地の安定性があるのが最大の特徴です。



フォーマルな装いから、ドレスダウン、

カジュアルアップまで。



個人的にはインナーに黒や茶系のタートルネックを入れて軽快な装いが気分です。





あれば大満足の万能ジャケットです。



コート着用により脇下に毛羽立ちがありますが、

見えない箇所なので気にならないかと思います。





実寸



肩幅 約43cm

身幅 約50cm

袖丈 約60cm

着丈 約75cm





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お好きな方へご提案させて頂きたい商品です。





この機会にぜひ。



サイズ···48程度



素材···ウール



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リングジャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リングヂャケット

テーラードジャケット

ブラウン